Vatandaşlardan 90 günde bir üst geçidi bitiremeyen İBB’ye tepki: Defne Devlet Hastanesi 60 günde bitti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edildi. Bölgede bulunan üst geçide, damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle ağır hasar alan üst geçit, yaya geçişine kapatılmıştı. Karşı yola geçmek için tek alternatif olan geçit için İBB ekipleri uzun süre herhangi bir çalışma başlatmamıştı.Kazanın ardından vatandaşların duruma tepki göstermesi üzerine üst geçidin yıkılarak yeniden yapılacağı ve en az 3 ay boyunca kapalı tutulacağı söylenmişti.Kazanın üzerinden 3 ay geçti ancak çalışmalarda bir ilerleme kaydedilemedi. Bölgede tek alternatif güzergah olan üst geçidi kullanamayan bölge sakinleri ise İBB'nin verdiği sözü tutmaması üzerine mağduriyetlerini dile getirdi.Ahaber'de yer alan habere göre; İBB, üst geçidin yapılacağı şantiye alanına bir yazı astı. Yazı üzerinde 'Üst geçitleri yeniliyor, engelli kullanımına uygun hale getiriyoruz' ifadeleri yer alıyor. Yalnızca yazı yazmakla yetinen İBB yönetimi bırakın engellilerin kullanacağı hale getirilmesini henüz eski haline uygun üst geçit dahi yapımadı. 3 ayda kaydedilen tek ilerleme üst geçidin ayaklarının konması oldu.Bu duruma tepki gösteren bir vatandaş Defne Devlet Hastanesi'nin 60 günde bitirildiğini hatırlatarak,'3,5 aydır bu millet bu kadar eziyeti niye çeksin ki? Bir üst geçit yani. Oyları bize verin diyorlar. İsterse, elini taşın altına koysa 1 ayda bitirir. Bir hastane 60 günde bitiriliyorsa bir üst geçit nasıl 90 günde bitirilmez? Sultangazi Belediyesi 30 dönümlük bir parkı 30 günde bitirdi. 3 aydır bu şekilde hiçbir şey yok ortada.' ifadelerini kullandı.Engellilerin mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlar 'Engelliler bir dünya yol dolaşıyorlar her gün dert yanıyorlar. 'Nasıl olacak?' diye. Burada büyük sıkıntı var esnafa da yazık.' şeklinde konuştular.Üst geçidin bulunduğu bölgede 4 tane lise, askeri kışla ve diş hastanesi olması sebebiyle yaşanan yoğunluğa dikkat çeken esnaf ve vatandaşlar, '4 tane lise var burada, diş hastanesi var aşağıda, bu kadar öğrenci gelip gidiyor. Askeri kışla var karşıda, kışla her gün bu tarafa geçiyor. O esnaf buradan ekmek yiyor. Arnavutköy sapağından geldiğin zaman ilk durak burası. Adam Cumhuriyet'te iniyor geriye yürümek zorunda kalıyor. Bunun gibi akla gelmeyen bir sürü mevzu var.' dedi.Öte yandan yaşanan bu çileli duruma son vermek adına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İBB yönetimine seslendi. Dursun, 'İBB'nin tamamlayamadığı basit bir üst geçitle bir aradayız. Üst geçit yapılmadığı için insanlar evlerine ulaşmakta çok büyük zorluklar yaşıyorlar. İBB'yi işini yapmaya davet ediyorum. Sultangazilinin dertleriyle ilgilenmeye başlasın çünkü şikayetçiler. Yapmıyorlarsa biz yaparız yetkiyi versinler 20 gün içinde yapar halka teslim ederiz.' ifadelerini kullandı.