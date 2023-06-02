  • USD: 20,75 - 20,79
  • EURO: 22,19 - 22,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muhalefetin ‘soğan’ provokasyonu çöktü

Muhalefetin seçim öncesi kullandığı soğan provokasyonu suya düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle üretim arttı. Hasadın başlamasıyla fiyatların düşeceğini sıklıkla duyuran Bakanlık haklı çıktı, arz arttı, fiyat düştü. Kuru soğan yüzde 50.8'le mayıs ayında üreticide fiyatı en çok düşen sebze oldu. Kuru soğanın kilosu 8 liraya geriledi.

Ekleme: 2.06.2023 - 09:21 Güncelleme: 2.06.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Muhalefetin ‘soğan’ provokasyonu çöktü
Muhalefet kilogramı 20 liranın üzerine çıkan kuru soğan hakkında Bakanlık tarafından açıklama yapılmasına rağmen provokasyon yapmış ve bunu seçim öncesinde kullanmıştı.

Ancak hasadın başlamasıyla soğan fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Türkiye'nin soğan üretiminde net ihracatçı konumunda olduğunu açıklayan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, fahiş fiyat artışlarının üretimin azlığıyla alakalı bir sorun olmadığını defalarca belirtmiş ve fiyatların düşeceğini belirtmişti.

Nisan ayında Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadının başlamasıyla geçen yılın bu döneminin üzerinde rekolteye ulaşıldı. 2022'de Adana ve Hatay'da 272 bin ton turfanda soğan üretilirken bu rakam bu yıl 284 bin tona yükseldi.

Sebze fiyatlarında genel olarak ciddi düşüşler yaşanırken en çok düşüş gören soğanı, yüzde 23,4 ile sivri biber, yüzde 22,1 ile patlıcan, yüzde 21,8 ile yumurta, yüzde 11,8 ile domates, yüzde 10,8 ile maydanoz izledi.

Muhalefetin ‘soğan’ provokasyonu çöktü

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
YÖRÜK 4X4 Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı
Azerbaycan medyasında dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!
CHP'li Atıcı açık açık söyledi: Oylar çalınmadı, biz yenildik
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Saksıyı koysanız o yüzde 48'i alırdı
İsveç NATO üyeliği için tüm tuşlara basıyor! Peki yasa uygulanacak mı? Büyük belirsizlik...
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! İhracatta yeni rekor geldi
Millet İttifakı'nda kopuş başladı! Karamollaoğlu da ‘Bay bay Kemal’ dedi
Millet İttifakı'nda çatışma devam ediyor! İyi Parti'den DEVA Partisine ayar...
AK Parti'den CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a çağrı: Artık çalışmaya başla .
Millet İttifakı fiilen bitti! Kılıçdaroğlu tek tek arayıp güle güle dedi...
Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor? En yakınındaki isimden dikkat çeken paylaşım
CHP’li belediyeden yeni skandal: Temizlik aracı kadına kabusu yaşattı
‘Birleşe birleşe kazanacağız’ diyerek yola çıkmışlardı: CHP paramparça
Ersan Şen Ümit Özdağ ile mutabakat imzalayan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: İnsan utanır
Kandil 'suçlu Kemal Kılıçdaroğlu' dedi!
ABD Başkanı Joe Biden sahnede dengesini kaybetti yere düştü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Uluslararası medya devleri Cumhurbaşkanımıza karşı operasyon merkezine dönüştüler
CHP yandaşı Merdan Yanardağ Kılıçdaroğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı: Sonuç alamamış olmak yenildiğiniz anlamına gelmez
CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı: Ben artık sizinle yol yürümem
CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na: Nezaketsiz
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor

Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor

Elektrikli tren gemi ve otomobilden sonra uçak da geliyor: Birkaç yıl içerisinde havalanacak

Elektrikli tren gemi ve otomobilden sonra uçak da geliyor: Birkaç yıl içerisinde havalanacak