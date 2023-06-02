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Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel: Türk gençliği Biden ve Macron'a sandıkta cevap verdi!

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Gökhan Türkeş Öngel, Cumhur İttifakı’nı zafere taşıyan genç seçmene övgü dolu sözler sarf etti. Öncel, Türk gencinin bu seçimlerde tarih bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

Ekleme: 2.06.2023 - 15:03 Güncelleme: 2.06.2023 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel: Türk gençliği Biden ve Macron'a sandıkta cevap verdi!
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Gökhan Türkeş Öngel, seçimlere katılan ve çalışan gençlere övgü dolu sözlerle söyledi. Türk gencinin oy verme davranışını adlandırmak için öncelikle iyi bir tahlil yapmak gerektiğinden bahseden Öngel “Doktora gittiğinizde size önce asaletinizi yani soy bağınızın yaşam seyrini sorar. Yani size sağlıklı bir tanı koymak için önce genetik özelliklerinizi bilmek ister. Türk gencinin genetiği ise on bin yıllık Anadolu kültürü ile harmanlanmış, dünya tarihine defalarca yön veren, zaman zaman sıkıntılar yaşasa da yeniden ayağa kalkmasını bilen, çağ açan, çağ kapatan, İstanbul'u fetheden, en düşkün zamanda dahi Çanakkale‘de şahlanıp, Kurtuluş Savaşı‘nı kazanan, birlikte yaşamayı ve paylaşmayı bilen muazzam bir gen haritasına sahiptir. Bu haliyle dünyanın diğer genç popülasyonlarından farkı da vardır” dedi.

BIDEN VE MACRON'A DERS VERDİ

Türk gençlerinin bu seçimde Avrupa ve Amerika'ya ders niteliğinde cevap verdiğini aktaran Gökhan Türkeş Öngel “Gençlerimiz sandıktaki iradeleri ile ABD Başkanı Joe Biden'a ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ‘Ülkemde iktidar değişecekse ona sen değil ben karar veririm' mesajı verdi. Tırnak içerisinde sanatçı ve aydınlara da dedi ki; ‘Siz kendi işinize bakın. Ben kendi kararımı kendim veririm” ifadelerini kullandı.

GENÇLER İRADESİNİ ORTAYA KOYDU

Türk gencinin şu mesajı da verdiğini anımsatan Öngel” Ben ötekileşmek ve ötekileştirmek istemiyorum. Bu konuda da beni zorlama. Yani Türk genci tam da sahip olduğu asil kanın gereğini yerine getirmiş oldu. Türk milletinin seçim süreci dahil birçok kritik noktada vermiş olduğu sağduyulu kararın altında on bin yıllık Anadolu kültürü ile harmanlanmış muazzam bir gen haritasına sahip olmasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.
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