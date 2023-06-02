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Kabaktepe'den İstanbul mesajı: İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini yerel seçim zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini belirterek 2024'te yapılacak yerel seçimler için teşkilatlara şimdiden çalışmalara başlama talimatı verdi. Kabaktepe, “Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız” dedi.

Kabaktepe'den İstanbul mesajı: İstanbul'u yeniden kazanacağız
Ekleme: 2.06.2023 - 13:38 Güncelleme: 2.06.2023 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Kabaktepe'den İstanbul mesajı: İstanbul'u yeniden kazanacağız
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimler için teşkilatlara şimdiden çalışmalara başlama talimatı verdi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini yerel seçim zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini belirten Kabaktepe, 'Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız.' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul mesajı verdi. Tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından rehavete kapılmadan 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlama talimatı verdi.

Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sosyal medya hesaplarından AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Kabaktepe, 'Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız.' dedi.
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