HDP’li vekiller yine bildiğiniz gibi! İstiklal Marşı okunurken dudakları bile kıpırdamadı!

Seçimlerin ardından TBMM'nin 28'inci dönemi başlıyor. TBMM Genel Kurulu, MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. Milletvekilleri yemin ederek görevine başlayacak. TBMM Başkanlığını geçici olarak Devlet Bahçeli devraldı. TBMM'nin yeni dönem açılış töreni sırasında HDP'li vekiller ise yine bildiğini okudu. Saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken dudakları bile kıpırdamadı.

Tarihi seçimin ardından TBMM'de hazırlıklar tamamlandı. 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni başladı. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ise Yeşil Sol Parti sıralarından meclise giren HDP'li vekiller yine dudaklarını dahi kıpırdatmadı.İstiklal Marşı okunduğu sırada HDP'li vekillerin tavrı gözlerden kaçmadı. Pervin Buldan'ın ağızı dahi kıpırdamazken, diğer HDP'li vekillerin İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.Öte yandan kendisine ayrılan locadan yemin törenini izlemek üzere TBMM'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişi sırasında Cumhur İttifakı sıralarından coşkulu bir alkış tufanı koptu.Cumhur İttifakı vekilleri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışlarken muhalefettekilerin ayağa kalkmadığı görüldü. Ayrıca muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamaması da objektiflere yansıdı.