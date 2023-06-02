Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Güneş'in aktiviteleri son dönemlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi... Öldürücü güçte bir Güneş fırtınasının tüm Dünya'yı karanlığa gömebileceği ifade edilirken uzmanlardan konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi.31 Mayıs'ta Dünya'da radyo kesintilerine neden olan M4 sınıfı bir Güneş patlaması meydana geldi. Güneş'in üzerindeki leke yüzünü Dünya'ya doğru dönerken yoğun bir güneş fırtınası korkusunun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu belirtiliyor.Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tahmincileri bugün için bir Güneş fırtınası uyarısı yayınladılar. Spaceweather'da yer alan rapora göre, G1 sınıfı bir jeomanyetik fırtınanın mümkün olduğu ifade edildi.Güneş'te meydana gelecek bir rüzgar akımının Dünya'nın manyetik alanına çarpması bekleniyor. Gaz halindeki bu malzeme Güneş atmosferindeki deliklerden yayılıyorDünya'yı vurması beklenen Güneş fırtınası uydulara ve GPS sinyallerine zarar verme kapasitesine sahip. Hatta Tüm Dünya'yı karanlığa gömebilir.Bugün gerçekleşecek olan Güneş fırtınası çok büyük şiddetli olmasa da Güneş'in üstündeki dev leke önümüzdeki haftalarda yüzünü tamamen Dünya'ya çevirmiş olacak.Bu da önümüzdeki günlerde daha yoğun bir Güneş fırtınası ile karşı karşıya kalmamıza neden olabilir.Bugün böyle bir Güneş fırtınası ile karşılaşırsak Dünya için korkutucu olabilir. GPS'i bozabilir. Mobil ağları ve İnterneti engelleyebilir ve elektrik şebekelerine zarar verek büyük bir elektrik kesintisine neden olabilir. Dünya üzerindeki kalp pilleri ve süper bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar bile böyle bir arızalanmaya karşı güvenli değil.Böyle bir olayın gerçekleşmemesi için ise insanlığın yalnızca 30 dakikası olacak. NASA Güneş fırtınaları ve jeomanyetik bozulmalar arasındaki ilişkileri belirlemek için yapay zekayı kullanıyor.Bundan yola çıkarak da Dünya çapında jeomanyetik bozulma meydana gelmeden 30 dakika önce sorunu tahmin edebilen Dagger isimli bir model geliştirdi.DAGGER ile tahminler her dakika güncelleniyor. 2011 yılı Ağustos ayı ve 2015 yılı Mart ayında meydana gelen iki jeomanyetik fırtınada bilgisayar test edildi. Dagger iki durumda da Güneş fırtınasının Dünya çapındaki etkilerini doğru tahmin etti. Bu model Güneş'ten kopan malzeme akışını önceden uyararak elektrik şebekeleri ve diğer kritik altyapılar üzerindeki ciddi etkileri önlemek için alarm verebilir.Üniversiteler Arası Araştırma Merkezi'nden Vishal Upendran, 'Bu yapay zeka ile artık bir güneş fırtınası durumunda hızlı ve doğru küresel tahminler yapmak ve kararları bildirmek, böylece modern toplumdaki yıkımı en aza indirmek - hatta önlemek - mümkün' dedi.