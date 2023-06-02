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Edirne sınırında Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından, son bir haftada kaçak yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10'u PKK, 5'i FETÖ, biri MLKP, biri de DEAŞ terör örgütü mensubu 17 zanlı yakalayarak yasal işlemlere başladı.

Ekleme: 2.06.2023 - 13:09 Güncelleme: 2.06.2023 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Edirne sınırında Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı
Ülke içerisinde ve sınır bölgelerinde başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Başlatılan operasyonlar kapsamında ülke içerisinde ve sınırlarda düzensiz göçmen geçişine izin verilmiyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlarda Yunanistan'a geçmeye çalışan şüpheliler tespit edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta süre içerisinde terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra ettiği faaliyetler neticesinde, UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahısları tespit etti.

43 kişi yakalandı

Ekipler biri yabancı uyruklu toplam 16 zanlı, askeri suçlardan aranan 25 kişi ile kayıp kaydı bulunan bir şahıs olmak üzere toplam 43 şahıs yakalandı.

17 kişinin terör örgütü üyesi olduğu belirlendi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde, kaçak yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan silahlı terör örgütleri FETÖ üyesi 2, PKK/KCK üyesi 6, MLKP üyesi 1 zanlı yakalandı.

Yunanistan sınırında görev yapan hudut birlikleri tarafından son bir haftada FETÖ üyesi 3, PKK/KCK'lı 4, DEAŞ üyesi 1 zanlı yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan toplam 17 terör örgütü üyesi zanlılar haklarında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.
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