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Beyaz Gazete
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Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı

28. Yasama Döneminin ilk Genel Kurul toplantısının açılışını, en yaşlı üye sıfatını taşıyan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli yapacak.

Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı
Ekleme: 2.06.2023 - 13:46 Güncelleme: 2.06.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı
TBMM'nin en yaşlı vekili olan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar Geçici Başkanlık görevini yapacak.

Geçici Başkan, yeni başkan seçimine kadar Meclis Başkanı yetkilerine sahip olacak.

Mührü aldı
Bahçeli, 27. dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan görevi devraldı. Şentop, hayırlı olsun dileğiyle Meclis mührünü Bahçeli'ye teslim etti.

Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı
Görev tesliminin ardından Devlet Bahçeli ve TBMM heyeti, Atatürk anıtında tören yaptı. Atatürk'ün anıtına çelenk bırakıldı.

Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı
Yeni parlamentoda Devlet Bahçeli'nin yanı sıra en yaşlı üye olarak, aynı yıl doğumlu olan HDP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de yer alacak.

En genç vekil AK Parti'den
Bu dönemde Meclis'te 479 erkek, 121 kadın milletvekili görev yapacak.

TBMM'de 30 yaş altında ise 5 milletvekili görev yapacak. AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, HDP bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak.

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir, parlamentonun en genç milletvekili oldu.
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