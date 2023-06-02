Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı

TBMM'nin en yaşlı vekili olan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar Geçici Başkanlık görevini yapacak.Geçici Başkan, yeni başkan seçimine kadar Meclis Başkanı yetkilerine sahip olacak.Bahçeli, 27. dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan görevi devraldı. Şentop, hayırlı olsun dileğiyle Meclis mührünü Bahçeli'ye teslim etti.Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldıGörev tesliminin ardından Devlet Bahçeli ve TBMM heyeti, Atatürk anıtında tören yaptı. Atatürk'ün anıtına çelenk bırakıldı.Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldıYeni parlamentoda Devlet Bahçeli'nin yanı sıra en yaşlı üye olarak, aynı yıl doğumlu olan HDP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de yer alacak.Bu dönemde Meclis'te 479 erkek, 121 kadın milletvekili görev yapacak.TBMM'de 30 yaş altında ise 5 milletvekili görev yapacak. AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, HDP bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak.Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir, parlamentonun en genç milletvekili oldu.