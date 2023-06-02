Bursa'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.52'de meydana gelen 5.14 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Bursa Gemlik Körfezi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana kaydedildi.Saat 21.58'de meydana gelen depremin 9.07 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Öte yandan Meydana gelen depremin birçok yerde hissedildiği açıklandı.