AK Parti Milletvekili Osman Gökçek iki kez yemin etmişti! Gökçek, itiraz edenlere böyle cevap verdi...

TBMM'de 28. yasama dönemi bugün resmen başladı. Ant içme töreninde Ankara'dan milletvekili seçilen Osman Gökçek'in yemini gelen itirazlar üzerine tekrarlatıldı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek ise itirazı gerçekleştiren CHP'li Murat Emir'e "Keşke bu hassasiyeti Mustafa Kemal’in it sürüleri diyenlerle kol kola girerken de gösterseydi" diyerek tepki gösterdi.

28. Dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda yemin töreninde antlarını içerek görevlerine başladı.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de bugün TBMM'de yemin etti.Osman Gökçek, 'yemin metnini yanlış okuduğu' gerekçesiyle itirazların gelmesi üzerine yeniden kürsüye gelerek, yeminini tekrar etti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, metindeki bir kelimede ek hatası yaptığının altını çizdi. İtirazın CHP Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından yapıldığını söyleyen Osman Gökçek'in açıklaması şu şekilde;'Pkk terör örgütü marşı okumak kayyum atama nedeni değildir diyen CHP'li Murat Emir'in itirazı üstüne yemini tekrar okudum.İçinde yerine içerisinde demişim.Nazarlığı olsun.Keşke Murat Emir bu hassasiyeti Mustafa Kemal'in it sürüleri diyenlerle kol kola girerkende gösterseydi.'