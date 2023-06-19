TKP terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, TKP/Kıvılcım terör örgütüne yönelik çalışmalar neticesinde; örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri, eleman temin etmek amaçlı legal alan faaliyetlerini sürdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları yapılan istihbarat çalışmaları ve MASAK-HTS analizleri sonucu 4 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip çalışma gerçekleştirildi.ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 900 Avro, propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel yayın ele geçirildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam edildiği öğrenildi.