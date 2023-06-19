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AYM’den HDP kararı

Anayasa Mahkemesi HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

AYM’den HDP kararı
Ekleme: 19.06.2023 - 16:49 Güncelleme: 19.06.2023 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
AYM’den HDP kararı
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırmıştı. Bu gelişmenin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaparak 14 Mayıs'taki seçimlere katılmayan HDP'ye ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını talep etmişti. Talebi görüşmek üzere bugün toplanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştı. HDP'nin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere katılmadığına dikkat çeken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçim yılında fazladan ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını istemişti.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmayan HDP'ye ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulması istemini bugün görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: HANGİ GEREKÇEYLE BU KARAR VERİLDİ?

AYM'nin kararıyla ilgili AK Parti İstanbul Milletvekili Hülki Cevizoğlu, 'Bana tuhaf geldi bu. Mantıksal açıdan bakıyorum, siyasi açıdan değil de… Hazine yardımı neden yapılıyor partilere? Seçime girsin, onlara maddi yardım yapalım ki propagandasını yapabilsin diye. Bu senede seçime giriyor diye 3 kat yardım yapıldı. Kanun, yasa gereği… Peki HDP seçime girmedi. Ben AYM'nin kararının gerekçesini merak ettim. Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Seçime girmemiş bir parti. Niye milletin parasını oraya veriyorsunuz? En azından 3'te 1'ini verin. 3 kat verildi ya seçim nedeniyle. HDP seçime girmedi. Niye veriliyor milletin parası. Şahsen anlamadım bunu.' dedi.
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