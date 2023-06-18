Üniversite sınavında son oturum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. 2023 YKS kapsamında dün saat 10.15’te başlayan TYT’de adaylara Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.Sınavdan çıkan adaylar Türkçe sorularının uzun ve zor, matematik sorularının ise göreceli daha kolay olduğu yorumunu yaptı. Adayların birçoğu Türkçe testini 1,5 saatte tamamladıklarını söyledi. Bunların yanı sıra sosyal bilimlerde yer alan tarih, coğrafya ve felsefe sorularının ağırlıklı olarak yorum, fen bilimlerinde yer alan fizik, kimya ve biyoloji sorularının ise ağırlıklı olarak bilgi soruları olduğu ifade edildi.YKS’de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise bugün saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak. AYT’ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. 8 bin 789 binada 150 bin 140 salonda uygulanacak AYT’de 345 bin 898 kişi görev alacak.Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. Bu yıl YDT’de İngilizce’den 316 bin 572, Arapça’dan 13 bin 774, Almanca’dan 4 bin 705, Fransızca’dan 1745, Rusça’dan 1218 kişi sınava girecek. Sınav 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak ve 49 bin 108 kişi görev alacak. YKS sonuçları, 20 Temmuz’da açıklanacak.Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT’de saat 10.00’dan, öğleden sonra oturumu olan YDT’de saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.Bazı adaylar sınava son dakikada yetişirken, başlama saatinden birkaç dakika sonra gelenler binalara alınmadı. YKS’ye yetişemeyenler kapıda kaldı. Bazı öğrenciler ve aileleri, sınav salonuna girmek için uzun süre kapıdaki görevlilerle konuştu. 30 saniye ve 1 dakika gecikmeden dolayı sınava giremeyen adaylar buruk halde okuldan evlerine dönmek zorunda kaldı. İstanbul Avcılar’da sınava geç kalan öğrenciler kapıya tırmanarak içeriye girmeye kalktı. Ancak gençler bina girişindeki görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.İsim benzerliği nedeniyle bazı adaylar, yanlış okullara gitti. Samsun’da YKS’ye girmek için 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi yerine İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi’ne gelen öğrencilere polis yardımcı oldu. İlkadım’daki liseden yaklaşık 30 kilometre uzaktaki liseye gitmeleri gereken adaylar polisten yardım istedi. Adayları sınava girecekleri okula polis ekipleri yetiştirdi.Her sınav olduğu gibi dün de birçok öğrenci YKS’ye koşarak saniyeler kala yetişti. İzmir’de önceki gece başlayan ve aralıklarla süren yağmur ,sınavı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluşunca, bazı adaylar okullara koşarak yetişti. Ege Üniversitesi’nde sınava girecek öğrencilerin çoğu son dakika içeri alındı. Çocuklarını son anda okula yetiştiren veliler, sınav günü trafiğe tedbir alınması gerektiğini söyledi.Edirne’de “Bilge Amca” lakabıyla tanınan 80 yaşındaki Şevki Kılıç, arkeolog olma hedefiyle YKS’ye girdi. Hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Kılıç, 2016’da kazandığı Trakya Üniversitesi Tarih Bölümünü 3 yılda bitirdi. Mezun olduktan sonra okumaya devam eden Kılıç, aynı üniversitenin arkeoloji bölümüne girmek için yıl boyu sınava hazırlandı. Kentte okuma aşkıyla herkese örnek olan Kılıç, YKS’nin ilk oturumuna dün Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde girdi. Sınav öncesi gençlerle sohbet eden Kılıç, arkeoloji bölümünü kazanmak istediğini söyledi.