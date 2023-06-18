Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakârlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.Erdoğan mesajında, "Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakârlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.