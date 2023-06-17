SGK duyurdu: Ödemeler başladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu.
14,4 milyon emeklinin maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri 23 Haziran'a kadar sürecek.
SSK ÖDEMELERİ
SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,
Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran
tarihlerinde aylıklarını alacak.
BAĞ-KUR ÖDEMELERİ
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılacak.
EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılacak.
İŞTE HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME REHBERİ
SSK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 17-21 Haziran arası
Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 22 Haziran
Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 23 Haziran
MART AYINDA BAŞVURUSUNU YAPMIŞ EYT'Lİ ÇİFTE İKRAMİYE ALACAK
Mart ayında emeklilik başvurusu yapmış ancak, dosya birleştirme ve hesaplama işlemleri nedeniyle maaş bağlanma işlemi tamamlanmış EYT'liler geçtiğimiz Ramazan ayı ikramiyesini de Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak. Burada aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.
DUL VE YETİME DE İKRAMİYE ÖDENECEK
Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanacak.
14,4 milyon emeklinin maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri 23 Haziran'a kadar sürecek.
SSK ÖDEMELERİ
SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,
Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran
tarihlerinde aylıklarını alacak.
BAĞ-KUR ÖDEMELERİ
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılacak.
EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılacak.
İŞTE HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME REHBERİ
SSK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 17-21 Haziran arası
Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 22 Haziran
Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 23 Haziran
MART AYINDA BAŞVURUSUNU YAPMIŞ EYT'Lİ ÇİFTE İKRAMİYE ALACAK
Mart ayında emeklilik başvurusu yapmış ancak, dosya birleştirme ve hesaplama işlemleri nedeniyle maaş bağlanma işlemi tamamlanmış EYT'liler geçtiğimiz Ramazan ayı ikramiyesini de Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak. Burada aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.
DUL VE YETİME DE İKRAMİYE ÖDENECEK
Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanacak.
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