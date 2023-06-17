SGK duyurdu: Ödemeler başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu.14,4 milyon emeklinin maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri 23 Haziran'a kadar sürecek.SSK ÖDEMELERİSSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 HaziranÖdeme günü 19-20 olanlar: 18 HaziranÖdeme günü 21-22 olanlar: 19 HaziranÖdeme günü 23-24 olanlar: 20 HaziranÖdeme günü 25-26 olanlar: 21 Hazirantarihlerinde aylıklarını alacak.Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılacak.Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılacak.SSK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 17-21 Haziran arasıBağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 22 HaziranEmekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 23 HaziranMart ayında emeklilik başvurusu yapmış ancak, dosya birleştirme ve hesaplama işlemleri nedeniyle maaş bağlanma işlemi tamamlanmış EYT'liler geçtiğimiz Ramazan ayı ikramiyesini de Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak. Burada aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanacak.