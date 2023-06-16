Van'da korkutan deprem!

Van sallandı...Tuşba ilçesinde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen verilere göre depremin büyüklüğü 4.1.Saat 12.54'te olan depremin, yerin 7.01 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.