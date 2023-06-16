Van'da korkutan deprem!
Van'ın Tuşba ilçesinde saat:12.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van sallandı...
Tuşba ilçesinde bir deprem meydana geldi.
4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen verilere göre depremin büyüklüğü 4.1.
Saat 12.54'te olan depremin, yerin 7.01 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
Kısa süreli panik yaşandı
Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Tuşba ilçesinde bir deprem meydana geldi.
4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen verilere göre depremin büyüklüğü 4.1.
Saat 12.54'te olan depremin, yerin 7.01 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
Kısa süreli panik yaşandı
Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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