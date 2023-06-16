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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ekleme: 16.06.2023 - 09:29 Güncelleme: 16.06.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeyecek..

Çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Tatile girmeden çalışmalara devam edilecek
Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.

Meclis'in yoğun gündemi
Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak.

Aile ve Gençlik Bankası kurularak evlenmek isteyen gençlere iki yıl ödemesiz ve faizsiz 48 ay vadeyle 150 bin lira kredi verilmesi, ev kadınlarının emekli olmaları için prim giderlerinin üçte birinin karşılanması, kira artışlarına yüzde 25 artış sınırının süresinin uzatılması ile fahiş kira artışlarına yönelik yaptırım getirilmesini içeren düzenlemeler, Meclis'in gündemine gelecek.

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri
Öte yandan TBMM Başkanlık Divanının, Başkanvekilleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirlerine seçilen üyelerin listesi de Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara göre, TBMM Başkanlık Divanının, başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 14 Haziran 2023 tarihli 5'inci Birleşiminde seçim yapıldı.

Buna göre, başkanvekilliklerine, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi.

Katip üyeliklere ise AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez getirildi.

İdare amirliklerine ise CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu seçildi.
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