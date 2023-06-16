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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik ederek iyi tatiller dileğinde bulundu.

Ekleme: 16.06.2023 - 10:54 Güncelleme: 16.06.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Uzun soluklu bir eğitim-öğretim yılının ardından tatili sonuna kadar hak eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır. Eminim ki, her eğitim yılında başarınız katlanarak artacaktır. Hepinize huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum' ifadelerini kullandı.


Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı
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