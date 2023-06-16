8 terör örgütü üyesi sınırda yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut birlikleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. Ekipler tarafından son 1 hafta içerisinde terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde kapsamında yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 kişi yakalandı.1. Derece askeri yasak bölgede yakalanan şahıslar hakkında yapılan incelemeler neticesinde 4'ünün FETÖ, 3'ünün PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlendi. Jandarma Komutanlığı ekiplerince öte yandan son bir haftalık süre içerisinde yapılan denetimler kapsamında UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 10 şahıs ile askeri suçlardan aranan (29) şahıs olmak üzere toplamda (39) şahıs yakalandı.Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut Kartalları emniyet ve asayişin sağlanması ve terörle mücadeleye yönelik çalışmalara kararlı bir şekilde aralıksız sürdürmeye devam ediyor.