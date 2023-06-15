Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlene 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen olan soruşturma çerçevesinde firari olarak aranan şahıs, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı çalışmalar neticesinde Gaziantep'te yakalandı.Yakalanan şüpheli şahıs, gözaltına alındı.Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 1 şahıs, il merkezinde yakalandı.