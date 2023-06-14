TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!
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