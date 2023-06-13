Polatlı’da uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 350 gram metamfetamin, 480 gram hap, 40 gram bonzai, 15 gram eroin silah uyuşturucu tartmak için kullanılan hassas terazi ve ambalaj malzemeleri ele geçirildi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Polatlı merkezli, Bursa, Eskişehir, Çubuk ve Haymana'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 47 zanlı yakalandı.Operasyonda, 350 gram metamfetamin, 480 gram hap, 40 gram bonzai, 15 gram eroin silah uyuşturucu tartmak için kullanılan hassas terazi ve ambalaj malzemeleri ele geçirildi.