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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu kaybetti PKK eylemlere başlama kararı aldı

Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek nedeniyle hain saldırılarına ara veren PKK, istediğini alamayınca özüne döndü.

Kılıçdaroğlu kaybetti PKK eylemlere başlama kararı aldı
Ekleme: 13.06.2023 - 10:47 Güncelleme: 13.06.2023 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu kaybetti PKK eylemlere başlama kararı aldı
Terör örgütü PKK, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını etkilememek için eylem yapmadı.

Seçimi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için HDP'nin aday çıkarmasına da izin verilmedi.

Verilen desteğe rağmen Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından roller değişti.

Eylem hazırlığı yapıyorlar
Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözler iptal olunca teröristler eylem hazırlığına başladı. Son dönemde Irak'ın kuzeyinde yapılan peş peşe başarılı operasyonlar da örgütün paniklemesine neden oldu.

Eylemsizlik bitti açıklaması
Konuya ilişkin örgütten yapılan açıklamada, seçim nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem gerçekleştirilmediği belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte TSK'nın operasyonlarına devam ettiği, ayrıca Abdullah Öcalan'a yönelik yasağın ağırlaştırıldığına vurgu yapıldı.

Tüm bu sebeplerden dolayı eylemsizlik kararını bugünden itibaren sonlandırdığı açıklandı.

'Seçim çok önemli'
Bilindiği üzere seçim öncesi açıklamalarda bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat, şunları söylemişti:

'Türkiye çok önemli bir sürece girdi. Bir seçim sürecidir. Bu seçim süreci de Kürdistan toplumu açısından çok önemlidir. Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Biz bu eylemsizlik kararını seçim süresince de sürdürme, seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi kararına ulaştık. Eylemsizlik kararımız seçim boyunca sürecek.'

Kılıçdaroğlu kaybetti PKK eylemlere başlama kararı aldı


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