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İstanbul'da suya zam geldi!

İstanbul’da suya zam geldi. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zam ile 16,50 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da suya zam geldi!
Ekleme: 13.06.2023 - 17:07 Güncelleme: 13.06.2023 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da suya zam geldi!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda gerçekleşti.

Toplantıda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, mülkiyeti İSKİ'ye ait bazı parsel ve hisselerin satışı, dolu ve boş memur kadro değişiklikleri ile bu yılın yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşüldü.

SUYA YÜZDE 13 ZAM GELDİ

İstanbul'da suya zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre İstanbul'da, konut birinci kademede 14,61 olan ücret, yaklaşık yüzde 13 zamla 16,50 TL oldu. Konut ikinci kademede ise, 21,95 TL olan fiyat, yaklaşık yüzde 8'lik zamla 23,75 TL'ye yükseltildi. Yeni oluşturulan 30 metreküp ve üzeri kullanımlarda ise 21,95 olan mevcut tarife yüzde 47'lik bir artışla 32,34 TL oldu.
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