Çapa Tıp Fakültesi’nde yangın çıktı

Çapa Tıp Fakültesi’nin yemekhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğrenci yemekhanesinin arkasında bulunan yemekhane personelinin soyunma odasında çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yemekhane personeli yaparken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü...