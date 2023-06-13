Bodrum'da 86 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında tespit edilen 86 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 11 Haziran saat 08.40'ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 86 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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