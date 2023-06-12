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İETT otobüsü 6 araca çarptı!

Beyoğlu'nda seyir halindeki İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 6 araca çarptı. Kazada yaralı olmazken, araçlarda hasar oluştu.

İETT otobüsü 6 araca çarptı!
Ekleme: 12.06.2023 - 12:29 Güncelleme: 12.06.2023 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
İETT otobüsü 6 araca çarptı!
İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü 6 araca çarptı.

Kaza, Kasımpaşa Turabi Baba Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Seyir halindeki İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
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