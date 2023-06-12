  • USD: 23,43 - 23,47
  • EURO: 25,23 - 25,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dolar haftaya rekorla başladı

Sabah saatlerinde dolar 23.65, Euro ise 25.53 lirayla yeni tarihi zirvelerini gördü

Ekleme: 12.06.2023 - 09:40 Güncelleme: 12.06.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Dolar haftaya rekorla başladı
Dolar/TL geçen haftanın son işlem gününde 23.50'yi aşmış ancak öğleden sonra gelen düşüşle haftayı 23.41'den tamamlamıştı.

Dolar bu sabah düşük hacimli piyasada 23.65 liraya kadar kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Euro da benzer şekilde 25.53 lirayla rekor düzeye çıktı.

EKONOMİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ, SIRA ATILACAK ADIMLARDA

Öte yandan yeni ekonomi kadrosu hemen hemen şekillendi. Atılacak adımlar bekleniyor.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevini cuma günü Şahap Kavcıoğlu'ndan devrealdı. Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığına geçiş yaptı.

Piyasalar yeni ekonomi yönetiminin ne adımlar atacağını ve bu adımları atarken elinin ne kadar rahat olacağını görmeyi bekliyor. Yeni TCMB Başkanı Gaye Erkan'ın ilk büyük sınavı önümüzdeki hafta Perşembe günü TCMB politika faiz kararında olacak. Yeni Başkan Gaye Erkan, enflasyonu azaltmak ve Türk Lirası'nı cazip kılmak için faizi artırabileceği tahmin ediliyor.

Bu hafta döviz kurları için kritik bir hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası(Fed), Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararlarını açıklayacak.

Fed ve ECB'nin politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmamaları bekleniyor.

İçerde ise bugün cari açık rakamları izlenecek. Cari dengenin nisan ayında 4,5 milyar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yıllık cari açığın ise 45,5 milyar dolar düzeyinde olması bekleniyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden CHP'li Özgür Özel de 'Değişim' dedi
Ticaret Bakanlığı kurala uymayanlara ceza yağdırdı!
Fidan'ın telefon görüşmesi Yunan basınında: Türkiye'nin Yunanistan planı nedir?
Yunanistan'da Hakan Fidan ve İbrahim Kalın çekincesi
İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti!
60 CHP'li belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek
CHP’li başkanın ulaşıma zam tepkisi kısa sürdü! Foyası seçim sonrası ortaya çıktı
Ankara'nın sel felaketine bakanlık önlem adı: Bakan Koca ekiplerin gerekli müdahaleler için görev başında olduğunu açıkladı
Paris sokakları fareden geçilmiyor: Belediye Başkanı 'Fareler ve İnsanlar' eserini yeniden yorumlamaya çalışacak
Osman Aşkın Bak paylaştı: Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz
Başkan Erdoğan: Kimse artık oy tercihinden dolayı vatandaşa parmak sallayamayacak
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı! MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memleketi Bingöl'de ekonomi mesajı: Büyümeden taviz vermeden daha da güçleneceğiz
Öncüpınar’a 5 roket atıldı: Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düştü
Sel mağduru Ankaralılardan Yavaş’a istifa çağrısı
Ankara'da yoğun yağış yolları göle çevirdi!
Ekrem İmamoğlu: Menzile yürümekte kararlıyım
Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun 'negatif duygu uyandıran siyasetçi' olduğunu gösteren anketi beğendi
26 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran hava durumu

26 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran hava durumu

Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu

Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu

BioNTech kurucuları Almanya'da yargılanacak

BioNTech kurucuları Almanya'da yargılanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması...

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı