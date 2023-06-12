Dolar haftaya rekorla başladı

Dolar/TL geçen haftanın son işlem gününde 23.50'yi aşmış ancak öğleden sonra gelen düşüşle haftayı 23.41'den tamamlamıştı.Dolar bu sabah düşük hacimli piyasada 23.65 liraya kadar kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Euro da benzer şekilde 25.53 lirayla rekor düzeye çıktı.Öte yandan yeni ekonomi kadrosu hemen hemen şekillendi. Atılacak adımlar bekleniyor.Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevini cuma günü Şahap Kavcıoğlu'ndan devrealdı. Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığına geçiş yaptı.Piyasalar yeni ekonomi yönetiminin ne adımlar atacağını ve bu adımları atarken elinin ne kadar rahat olacağını görmeyi bekliyor. Yeni TCMB Başkanı Gaye Erkan'ın ilk büyük sınavı önümüzdeki hafta Perşembe günü TCMB politika faiz kararında olacak. Yeni Başkan Gaye Erkan, enflasyonu azaltmak ve Türk Lirası'nı cazip kılmak için faizi artırabileceği tahmin ediliyor.Bu hafta döviz kurları için kritik bir hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası(Fed), Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararlarını açıklayacak.Fed ve ECB'nin politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmamaları bekleniyor.İçerde ise bugün cari açık rakamları izlenecek. Cari dengenin nisan ayında 4,5 milyar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yıllık cari açığın ise 45,5 milyar dolar düzeyinde olması bekleniyor.