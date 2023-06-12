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Başkan Yücel, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ankara’ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Yücel, “Sayın Genel Başkanımız Alanya’mıza sevgilerini ve teşekkürlerini iletti. Türkmen Beyimize her zamanki samimiyeti ve Alanya’mıza gösterdiği yakın alaka için teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Ekleme: 12.06.2023 - 16:47 Güncelleme: 12.06.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Başkan Yücel, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Armoni Alanya Kestelspor'un yarın Karaman FK ile oynayacağı Play-Off finali karşılaşmasını izlemek için Ankara'ya giden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yücel'e Alanya Belediye Başkan yardımcıları Tunahan Toksöz, Fevzi Alaettinoğlu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ile MHP'li belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Alanya ve ülkeye dair konuların değerlendirildiği ziyaret ile ilgili açıklama yapan Başkan Yücel, 'İlçe Başkanımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte Türkmen Beyimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımız Alanya'mıza sevgilerini ve teşekkürlerini iletti. Türkmen Beyimize her zamanki samimiyeti ve Alanya'mıza gösterdiği yakın alaka için teşekkürlerimi sunarım. Allah başımızdan eksik etmesin' dedi.

Ziyarette Başkan Yücel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye çift başlı kartalın yer aldığı tablo hediye etti.


Başkan Yücel, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
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