Başkan Erdoğan, KKTC'ye gitti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na geçti. Erdoğan buradan saat 11.40'ta KKTC'ye hareket etti.
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