BioNTech kurucuları Almanya'da yargılanacak

Dünya 2019'da büyük salgınla mücadele etti.Yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan salgının aylarca tedavisi arandı.Salgınına karşı geliştirilen ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılan ilaçlardan birini de Mainz'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket buldu.Comirnaty isimli korovavirüs aşısını olanlar, aşının “kalıcı yan etkiler ve hasar” bıraktığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.Konuya ilişkin yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında “kalıcı hasar” oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı ifade edildi.Öte yandan şikayeti yapanın ismi açıklanmayarak orta yaşlı kadının bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi.Sağlık çalışanının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk meydana geldiği ve “beyin sisi” yaşadığı da vurgulandı.Yargı sürecinde kadının BioNTech'ten 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) tazminat istediği de açıklandı.BioNTech ise iddiaları yalanlarken, üretilen aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığını duyurdu.BioNTech yetkilileri, 'Açılan davada davacı ve avukatları, corona virüsü aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağ gösteremedi.' ifadesini kullandı.Financial Times, BioNTech'in davayı kaybetmesi durumunda doğrudan şirkete yönelik maddi bir hasarın oluşmayacağının altını çizdi.Avrupa Birliği'nin yasal olarak aşı üreticilerini koruduğunu ve davanın olası bir kaybı durumunda ise hükümetlerin suçlanabileceğini aktardı.Rogert & Ulbrich ve Casar-Preller isimli hukuk şirketleri, maddi kazanç elde etmek için insanların endişelerini sömürdüklerine yönelik iddiaları ise yalanladı.