Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü!
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Başkan Erdoğan ile UEFA Başkanı Ceferin bir görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI