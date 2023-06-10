Başakşehir'de yangın paniği

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında saat 16:00 sıralarında çıkan yangında plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık bin metrekare alana sahip bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Bina içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.