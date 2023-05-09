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Kılıçdaroğlu: HDP'nin desteğinden memnunuz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğine ilişkin soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "HDP'nin de dahil olduğu bir ittifak var, o ittifakın bütün bileşenleri bize destek oluyorlar. Biz bu destekten memnunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu: HDP'nin desteğinden memnunuz
Ekleme: 9.05.2023 - 15:13 Güncelleme: 9.05.2023 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu: HDP'nin desteğinden memnunuz
Terörle arasına mesafe koyamayan HDP ve diğer bileşenleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Özellikle Cumhuriyetçi ve milliyetçi muhalif tabanın tepkisini çeken bu destek, altılı masayı memnun etti. Çeşitli illerde mitingler düzenleyen HDP, Kılıçdaroğlu'nun seçilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Kandil'den gelen destek açıklamaları var.

HDP ve Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek yağıyor
PKK'nın sözde yönetici kanadından yapılan açıklamalarda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleşme çağrısı yapılıyor. HDP de bir yandan Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan'a özgürlük beklentisiyle Kılıçdaroğlu'nu yeni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Son olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na, adaylığı konusunda HDP'nin verdiği destek soruldu.

Bize destek oluyorlar bundan memnunuz
HDP'nin dahil olduğu başka bir ittifak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, o ittifakın bütün bileşenlerinin kendilerine destek olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu ayrıca bu destekten memnun olduklarını da sözlerine ekledi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konuyla ilgili, 'HDP'nin de dahil olduğu bir ittifak var, o ittifakın bütün bileşenleri bize destek oluyorlar. Biz bu destekten memnunuz.' dedi.

1Kılıçdaroğlu: HDP'nin desteğinden memnunuz

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