TCG Anadolu'ya 4'üncü günde de yoğun ilgi
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, 4 gün önce geldiği İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı İzmir'de TCG Anadolu'yu görmek isteyenler, limanda yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu.
Limanın girişinde başlayan kuyruk Kordonboyu'na ulaştı.
Kuyruğa girenler, uzun bir bekleyişin ardından TCG Anadolu'yu ziyaret etme imkanı buldu.
Limanın girişinde başlayan kuyruk Kordonboyu'na ulaştı.
Kuyruğa girenler, uzun bir bekleyişin ardından TCG Anadolu'yu ziyaret etme imkanı buldu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI