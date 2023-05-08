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Kemal Derviş hayatını kaybetti

Türkiye'nin krize sürüklendiği yıllarda ekonomiyi kurtarması ümidiyle 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükümetinin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve getirilen Kemal Derviş'in hayatını kaybettiği açıklandı

Ekleme: 8.05.2023 - 12:55 Güncelleme: 8.05.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Kemal Derviş hayatını kaybettiTürkiye, AK Parti iktidarı öncesi 2001'de yaşanan ekonomik krizle birlikte Kemal Derviş'in adını duydu.

Derviş, 2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonominin başına getirildi.

Bir dönemin simge isimlerindendi: Yaşamını yitirdi
Ekonomi Bakanlığı görevinin ardından bir süre de CHP'de milletvekilliği yapan Derviş, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Kemal Derviş ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Parkinson tedavisi görüyordu
74 yaşındaki Derviş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Derviş'in uzun süredir Parkinson tedavisi gördüğü de gelen bilgiler arasında.

Kemal Derviş kimdir?
Kemal Derviş, 10 Ocak 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası Türk, annesi Alman olan Kemal Derviş, İngiltere'de bulunan Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu.

Derviş, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Princeton Üniversitesi'nde de doktora eğitimi aldı.

1973-1976 yılları arasında da Bülent Ecevit'e danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında ODTÜ'de de öğretim üyeliği yaptı. 1978'de de Dünya Bankası'na girdi.

Siyasi kariyeri
3 Mart 2001 tarihinde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı vazifesine getirildi.

Daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Fakat bu partiye katılmayarak CHP'den milletvekili adayı oldu.

2005'te milletvekilliğinden istifa etti
2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Mayıs 2005 tarihinde de görevinden istifa ederek Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı başkanlığına atandı.
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