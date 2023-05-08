Kemal Derviş hayatını kaybetti

Türkiye, AK Parti iktidarı öncesi 2001'de yaşanan ekonomik krizle birlikte Kemal Derviş'in adını duydu.Derviş, 2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonominin başına getirildi.Ekonomi Bakanlığı görevinin ardından bir süre de CHP'de milletvekilliği yapan Derviş, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.Kemal Derviş ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.74 yaşındaki Derviş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.Derviş'in uzun süredir Parkinson tedavisi gördüğü de gelen bilgiler arasında.Kemal Derviş, 10 Ocak 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi.Babası Türk, annesi Alman olan Kemal Derviş, İngiltere'de bulunan Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu.Derviş, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Princeton Üniversitesi'nde de doktora eğitimi aldı.1973-1976 yılları arasında da Bülent Ecevit'e danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında ODTÜ'de de öğretim üyeliği yaptı. 1978'de de Dünya Bankası'na girdi.3 Mart 2001 tarihinde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı vazifesine getirildi.Daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Fakat bu partiye katılmayarak CHP'den milletvekili adayı oldu.2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Mayıs 2005 tarihinde de görevinden istifa ederek Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı başkanlığına atandı.