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Google'dan dev adım! Arama sonuçları tamamen değişiyor

Google, geleneksel '10 mavi bağlantı' web sonuçlarıyla kolayca yanıtlanamayan sorgulara yanıt vermeyi kolaylaştıracak ve görselliğe daha fazla yer verecek.

Ekleme: 8.05.2023 - 12:43 Güncelleme: 8.05.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Google'dan dev adım! Arama sonuçları tamamen değişiyor
ChatGPT gibi yapay zeka botlarının her soruya yanıt vermesi, insanların arama sorgularını da tamamen değiştirdi.

Bu durumun farkında olan Google, yapay zekayı arama sonuçlarında daha fazla kullanmak için düğmeye bastı. Google, daha kısa video ve sosyal medya gönderilerinin yanı sıra, yapay zeka ile yapılan konuşmaları dahil etmek için arama sonuçlarını değiştirecek. Google belgelerine ve konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, bu hizmetle birlikte '10 Mavi Link' olarak bilinen arama sonuçları listesi geleneksel halinden uzaklaşacak.

Belgelere göre Google, arama motorunu, küresel olarak gençlere hizmet etmeye odaklanarak daha 'görsel ve kişisel hale getirmeyi planlıyor.

Arama devi, bu hafta düzenlenecek olan yıllık geliştirici konferansında, kullanıcıların 'Magi' kod adlı bir proje olan bir yapay zeka programıyla konuşma yapmalarına olanak tanıyan yeni özellikleri tanıtması bekleniyor.

Şirket, bazı çevrimiçi forum gönderilerini ve kısa videoları arama sonuçlarına entegre etmek için harekete geçti. Dahili belgelere ve konuya aşina kişilere göre, gelecekte bu tür materyaller, arama sonuçlarında daha fazla gösterilecek.

İnsanlar Google'ı terk edebilir

2005'te yayınlanan 'The Search' kitabının yazarı John Battelle, Google'ın internet araması çevresinde tüketici davranışında bir değişikliğe öncülük etme fırsatına sahip olduğunu, ancak şirket yeterince hızlı hareket etmezse insanların diğer hizmetlere yöneleceğini söyledi. .

Veri sağlayıcı Statcounter'a göre, dünyanın en yoğun trafiğine sahip web sitesi olan Google'ın arama motoru, yıllardır bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda yapılan aramaların yüzde 90'ından fazlasını yönetiyor.

Microsoft, ChatGPT'nin arkasındaki teknolojiyi bu yılın başlarında kendi arama motoru Bing'e yerleştirdi ve kullanıcılarla uzun süreli konuşmalar yapabilen bir sürüm yayınladı.

Daha küçük arama motorları da Google'dan daha hızlı hareket ederek, sohbete dayalı yapay zeka özellikleri sunmaya başladı.
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