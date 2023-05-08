Dünya Başkan Erdoğan'ın dev mitingini konuştu: 'Eşi benzeri görülmedi'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 1 milyon 700 bin kişinin önünde İstanbul mitingini gerçekleştirdi. 'Bu meydandan yükselen ses karanlık hesap yapanların yüzünü düşürüyor ve sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veriyor' mesajını veren Erdoğan'ın sözleri dünya basınında gündem oldu.Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne sığmayan 2 milyona yakın vatandaşa Büyük İstanbul Mitingi'nde hitap eden Başkan Erdoğan'ın sözlerini gündemine taşıyan İngiliz Daily Mail, kalabalık için 'eşi benzeri görülmemiş' yorumunu yaptı.Bu sözleri kullanan Daily Mail aynı zamanda Erdoğan düşmanlığını da açık etti. Kitlelerin Atatürk Havalimanı'nda omuz omuza toplandığını yazan gazete, Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.'Türk despot' gibi hadsiz bir ifade ile okuyucuların karşısına çıkan gazete, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ise iyimser mesajlar verdi.Al Jazeera '2 milyon Erdoğan yanlısı seçimlere bir hafta kala İstanbul'da toplandı' dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını gündemine taşıyan gazete, yurt dışında bir buçuk milyon Türk seçmenin oy kullandığını yazdı.Yine İngiliz The Times, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun kalabalıkları kendine çektiğini yazdı. Haberinin görselinde Erdoğan'ın mitinginden bir görüntü kullandı.Euronews, 'Erdoğan taraftarlarına mücadeleye hazır olduğunu gösteriyor' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı' dedi.Yunan Proto Thema gazetesi, Erdoğan'ın İstanbul mitinginde 'güç gösterisi' yaptığını dile getirdi.Erdoğan'ın büyük bir kalabalık önünde siyasete ilk adım attığı yıllarını anlattığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın İstanbul mitingi sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara yer verildi.France24 'Erdoğan'ın İstanbul'da güç gösterisi düzenlediğini yazarken 'Kazanacağız' sözleri ile okuyucularının karşısına çıktı.Erdoğan'ın kitlesinin omuz omuza toplandığını yazan France24, Kılıçdaroğlu'nun önceki gün daha küçük bir miting düzenlediğini belirtti.