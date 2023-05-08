  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya Başkan Erdoğan'ın dev mitingini konuştu: 'Eşi benzeri görülmedi'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge 1 milyon 700 bin kişi katıldı. Erdoğan'ın sayısız müjdeyi sıraladığı İstanbul mitingi dünyanın da gündemindeydi. Toplanan kalabalık için 'Eşi benzeri görülmedi' ifadeleri kullanıldı. Ancak küstah kapaklar kullanarak açık açık tarafını belli eden Batı medyası yine skandal başlıklar kullandı.

Dünya Başkan Erdoğan'ın dev mitingini konuştu: 'Eşi benzeri görülmedi'
Ekleme: 8.05.2023 - 11:00 Güncelleme: 8.05.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Dünya Başkan Erdoğan'ın dev mitingini konuştu: 'Eşi benzeri görülmedi'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 1 milyon 700 bin kişinin önünde İstanbul mitingini gerçekleştirdi. 'Bu meydandan yükselen ses karanlık hesap yapanların yüzünü düşürüyor ve sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veriyor' mesajını veren Erdoğan'ın sözleri dünya basınında gündem oldu.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ'

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne sığmayan 2 milyona yakın vatandaşa Büyük İstanbul Mitingi'nde hitap eden Başkan Erdoğan'ın sözlerini gündemine taşıyan İngiliz Daily Mail, kalabalık için 'eşi benzeri görülmemiş' yorumunu yaptı.

Dünya Başkan Erdoğan'ın dev mitingini konuştu: 'Eşi benzeri görülmedi'

KİTLELER OMUZ OMUZA

Bu sözleri kullanan Daily Mail aynı zamanda Erdoğan düşmanlığını da açık etti. Kitlelerin Atatürk Havalimanı'nda omuz omuza toplandığını yazan gazete, Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.

YİNE SKANDAL İFADELER

'Türk despot' gibi hadsiz bir ifade ile okuyucuların karşısına çıkan gazete, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ise iyimser mesajlar verdi.

Al Jazeera '2 milyon Erdoğan yanlısı seçimlere bir hafta kala İstanbul'da toplandı' dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını gündemine taşıyan gazete, yurt dışında bir buçuk milyon Türk seçmenin oy kullandığını yazdı.

Yine İngiliz The Times, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun kalabalıkları kendine çektiğini yazdı. Haberinin görselinde Erdoğan'ın mitinginden bir görüntü kullandı.

Euronews, 'Erdoğan taraftarlarına mücadeleye hazır olduğunu gösteriyor' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı' dedi.

Dünya Başkan Erdoğan'ın dev mitingini konuştu: 'Eşi benzeri görülmedi'

'GÜÇ GÖSTERİSİ'

Yunan Proto Thema gazetesi, Erdoğan'ın İstanbul mitinginde 'güç gösterisi' yaptığını dile getirdi.

Erdoğan'ın büyük bir kalabalık önünde siyasete ilk adım attığı yıllarını anlattığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın İstanbul mitingi sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara yer verildi.

İSTANBUL'DA GÜÇ GÖSTERİSİ

France24 'Erdoğan'ın İstanbul'da güç gösterisi düzenlediğini yazarken 'Kazanacağız' sözleri ile okuyucularının karşısına çıktı.

Erdoğan'ın kitlesinin omuz omuza toplandığını yazan France24, Kılıçdaroğlu'nun önceki gün daha küçük bir miting düzenlediğini belirtti.

Dünya Başkan Erdoğan'ın dev mitingini konuştu: 'Eşi benzeri görülmedi'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Karaismailoğlu'ndan Doğu Karadeniz'e hızlı tren hattı müjdesi
CHP’li başkanın mesajı tepki topladı! Kılıçdaroğlu'nun mitingi için metro ve otobüsleri ücretsiz yaptı
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
Bekir Bozdağ'dan İmamoğlu'na saldırı açıklaması! Gözaltına alınanlar var...
Altunizade metrobüste çileden çıkartan anlar! Araç yetersizliği vatandaşı mağdur etti
Eski Bakan açıkladı: Meral Akşener FETÖ'nün mektubunu getirdi!
Süleyman Soylu’dan Büyük İstanbul Mitingi paylaşımı: Tarih yazdınız
Son 20 yılın en büyük ataması: 45 bin öğretmen bugün atanacak
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
EYT'lilere emekli ikramiyesi müjdesi: Saatler kaldı
Dünya Başkan Erdoğan'ın dev mitingini konuştu: 'Eşi benzeri görülmedi'
Başkan Erdoğan: İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz...
Hilmi Taşdemir 'Yüzyılın Mitingi'nde son değerlendirmelerini Beyaz TV'de paylaştı! İlk turda bitiyor mu?
CHP'li Feyza Altun ünlüleri tehdit etti: Susanlardan hesap soracağız
Sinan Oğan'dan CHP'ye hodri meydan! 'Tepkinizi HDP'ye de gösterin.'
Bakan Soylu açıkladı! 'İmamoğlu gündemden düştüğü için böyle işlere girişti.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de 14 Mayıs propaganda konuşmasını yaptı: Artık hayali gerçekleştirmenin eşiğindeyiz
Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
Bakan Soylu'dan flaş açıklama! İmamoğlu'nun hazırladığı provokasyonu açıklayacağım
Birçok bölgeye uyarı yapıldı! İl il açıklandı, kuvvetli geliyor

Birçok bölgeye uyarı yapıldı! İl il açıklandı, kuvvetli geliyor

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

Google'dan dev adım! Arama sonuçları tamamen değişiyor

Google'dan dev adım! Arama sonuçları tamamen değişiyor

YSK temsili oy kullanma kabini kurdu! Oy verme süreci anlatıldı

YSK temsili oy kullanma kabini kurdu! Oy verme süreci anlatıldı

Banka kasasında saklıyorlar: Doğa yürüyüşü yaparken buldular

Banka kasasında saklıyorlar: Doğa yürüyüşü yaparken buldular

Türkiye'nin gizli hazinesi: Uydu haritalarını incelerken tesadüfen bulundu içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

Türkiye'nin gizli hazinesi: Uydu haritalarını incelerken tesadüfen bulundu içinden çıkanlar herkesi şaşırttı