Dünya Başkan Erdoğan'ın dev mitingini konuştu: 'Eşi benzeri görülmedi'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge 1 milyon 700 bin kişi katıldı. Erdoğan'ın sayısız müjdeyi sıraladığı İstanbul mitingi dünyanın da gündemindeydi. Toplanan kalabalık için 'Eşi benzeri görülmedi' ifadeleri kullanıldı. Ancak küstah kapaklar kullanarak açık açık tarafını belli eden Batı medyası yine skandal başlıklar kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 1 milyon 700 bin kişinin önünde İstanbul mitingini gerçekleştirdi. 'Bu meydandan yükselen ses karanlık hesap yapanların yüzünü düşürüyor ve sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veriyor' mesajını veren Erdoğan'ın sözleri dünya basınında gündem oldu.
'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ'
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne sığmayan 2 milyona yakın vatandaşa Büyük İstanbul Mitingi'nde hitap eden Başkan Erdoğan'ın sözlerini gündemine taşıyan İngiliz Daily Mail, kalabalık için 'eşi benzeri görülmemiş' yorumunu yaptı.
KİTLELER OMUZ OMUZA
Bu sözleri kullanan Daily Mail aynı zamanda Erdoğan düşmanlığını da açık etti. Kitlelerin Atatürk Havalimanı'nda omuz omuza toplandığını yazan gazete, Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.
YİNE SKANDAL İFADELER
'Türk despot' gibi hadsiz bir ifade ile okuyucuların karşısına çıkan gazete, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ise iyimser mesajlar verdi.
Al Jazeera '2 milyon Erdoğan yanlısı seçimlere bir hafta kala İstanbul'da toplandı' dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını gündemine taşıyan gazete, yurt dışında bir buçuk milyon Türk seçmenin oy kullandığını yazdı.
Yine İngiliz The Times, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun kalabalıkları kendine çektiğini yazdı. Haberinin görselinde Erdoğan'ın mitinginden bir görüntü kullandı.
Euronews, 'Erdoğan taraftarlarına mücadeleye hazır olduğunu gösteriyor' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı' dedi.
'GÜÇ GÖSTERİSİ'
Yunan Proto Thema gazetesi, Erdoğan'ın İstanbul mitinginde 'güç gösterisi' yaptığını dile getirdi.
Erdoğan'ın büyük bir kalabalık önünde siyasete ilk adım attığı yıllarını anlattığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın İstanbul mitingi sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara yer verildi.
İSTANBUL'DA GÜÇ GÖSTERİSİ
France24 'Erdoğan'ın İstanbul'da güç gösterisi düzenlediğini yazarken 'Kazanacağız' sözleri ile okuyucularının karşısına çıktı.
Erdoğan'ın kitlesinin omuz omuza toplandığını yazan France24, Kılıçdaroğlu'nun önceki gün daha küçük bir miting düzenlediğini belirtti.
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