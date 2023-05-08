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ATİP Başkanı Uyardı

“Sağduyumuzu kaybedersek, hiçbir kazancın anlamı olmaz. Şiddete varan holiganca partizanlığın kimseye faydası yok” dedi.

Ekleme: 8.05.2023 - 16:44 Güncelleme: 8.05.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
ATİP Başkanı Uyardı
Antalya Ticaret Platformu Başkanı Kabasakal, seçim yaklaştıkça ortaya çıkan provokatif söylem ve tavırların endişe verici olduğunu belirterek, “Sağduyumuzu kaybedersek, hiçbir kazancın anlamı olmaz. Şiddete varan holiganca partizanlığın kimseye faydası yok” dedi.

Objektif açıklamaları ile dikkat çeken Antalya Ticaret Platformu Derneği Başkanından seçime sayılı günler kala uyarı niteliğinde yeni bir açıklama daha geldi. ATİP Başkanı “Seçime günler kaldı. Elbette herkesin amacı ülkeye en faydalı olacak, kendi menfaatini ülke menfaati yanında hiçe sayacak siyasetçilerin seçilmesi ve katma değerli projeler üreterek ülkemize hizmet etmeleri. Sağduyumuzu ve hoşgörümüzü kaybedersek, hiçbir kazancın yada edinimin kimseye bir faydası ya da anlamı olmaz. Ancak özellikle son zamanlarda şiddete varan holiganlık seviyesinde seyrettiğimiz partizanlığın ne desteklediğiniz partiye, ne insanlığa, ne de ülkeye hiçbir faydası olmayacaktır.” dedi.

“PROVOKASYONA DİKKAT EDELİM”

Kritik bir süreçten geçildiğine dikkat çeken ATİP Başkanı Kabasakal “Hepimiz sakin ve huzur içinde en liyakatli şekilde bu sürecin neticelenmesini bekliyoruz. Ancak maalesef ki siyasi amacı provokasyon olan kişiler de var. Biz duygusal bir milletiz. Duygularımızı bazen en üst sınırlarda yaşıyoruz ancak kesinlikle bu seviyeyi bir başkasına maddi ya da manevi zarar vermeyecek noktalarda sınırlamamız gerekiyor. Karşıda farklı fikir ve görüşte gördüğümüz kişi ya da kişiler en nihayetinde dostumuz, komşumuz, iş arkadaşımız, hemşerimiz ya da aynı şehrin kalkınması için çalıştığımız bir insan. Seçimler biter kazanan kazanır, kaybeden kaybeder ama ilişkiler ve dostluklar hep daimidir. Elbette siyasi görüşümüz olacak, elbette onu savunacağız, doğru bildiğimizi en akıllı şekilde ulaşabildiğimiz kitlelere anlatmaya çalışacağız ancak hepsi bize yakışır ve medeni bir şekilde olmalıdır. Lütfen sonradan mahcubiyet duyacağımız süreçlerden uzak durarak savunduğumuz siyasi görüşü sandığa vakur bir şekilde yansıtarak hayatın olağan akışına devam edelim.”

“SEÇİMDEN SONRA DA HAYAT DEVAM EDECEK”

Bazı kitlelerin seçimden sonra hayat duracakmış gibi algı oluşturduğuna dikkat çeken Kabasakal “Haftalar önce de bu konuya dikkat çekmiştim. Seçimden sonra da bir hayat var. Bazı kitlelerin seçimden sonra hayat duracakmış gibi algı oluşturmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Seçim bir yarıştır. Bu yarış en centilmence yaşanmalı ve sonucuna da demokrasimiz gereği herkes sonuca razı olmalı ve sürecin kazananı da kaybedeni de ülkeye en katma değerli hizmeti üretmenin derdine düşmelidir. Elbette ülke olarak birçok sorun ve sıkıntımız var. Bizler iş dünyası olarak bu sıkıntıları yakından hissediyor ve mücadele etmek adına elimizden gelen hamleleri yapıyoruz. Son olarak bu sıkıntıların çözülmesi ya da etkilerinin hafifletilmesi, birbirimizle çatışmaktan değil, görüş ayırt etmeksizin iş birliği içinde sorunlara çözüm aramaktan ve aksi yönde hareket edenlerle de mücadele etmekten geçmektedir.” diyerek demecini sonlandırdı.
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