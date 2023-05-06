  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cüneyt Arkın'ın eşinden duygusal paylaşım

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın oğlunun doğum gününde eşini andı.

Ekleme: 6.05.2023 - 17:13 Güncelleme: 6.05.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Cüneyt Arkın'ın eşinden duygusal paylaşım
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl haziran ayında kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

Usta sanatçının oğlu Murat Arkın, babası olmadan kutladığı ilk doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Duygusal paylaşıma Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın da kayıtsız kalamadı.

'Her kavuşma aslında bir ayrılık'
İlk kez yeni yaşına babasız giren Arkın, 'Her kavuşma aslında bir ayrılık. Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin.' ifadelerini kullandı.

'Çok iyi babaydın be Fahrettin'
Yaş gününde ailesiyle bir araya gelen Murat Arkın'ın paylaşımına, annesi Betül Arkın yorum yaptı. Betül Arkın, 'Oğlum Murat'ım gelmiş, hoş gelmiş. Uzun yıllar sonra doğum gününü burada kutladık. Canım eşim yolladım da yüreğimizde yanımızdaydı. Çok iyi babaydın be Fahrettin' mesajını yazdı.

Cüneyt Arkın'ın eşinden duygusal paylaşım
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 17/25 Aralık tepkisi: Madem yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim günü müjdesi: 1 milyon kişi yararlanacak
Devlet Bahçeli'den The Economist'e sert tepki: Bize yön veremezler, sömürge haline getiremezler
Son dakika: Meral Akşener'in 'İmralı' iddialarını çürüten belgeler! Bakanlık, teknik inceleme belgelerini tek tek açıkladı
HDP'li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi
PKK'lı teröristleri akladığı yetmedi şimdi de milleti kurşuna dizen FETÖ'cü askerleri aklamak istedi! Sosyal medyada tepki yağdı
İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak
CHP yandaşı Halk TV, Batı'nın tetikçi medyası ile aynı dili kullandı! Erdoğan ve Türkiye düşmanlığında birleştiler
Bedelsiz doğalgaz dönemi başladı! 40 milyar vatandaşın cebinde kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen The Economist'e: Yüzümüzü Batı'ya döneceğiz
Batı'nın tetikçi medyası alçaklığa doymuyor: Alman Der Spiegel Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef aldı
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden
7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, gözünü 14 Mayıs'a dikti
HDP'li Salihe Aydeniz'den 'teröristbaşına özgürlük' vaadi: Kılıçdaroğlu'na 'yanlış yaparsan hesabını sorarız' gözdağı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz
Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor