CHP'li Ekrem İmamoğlu: Seçimi ilk turda bitirmek farzdır

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Yedili Masa seçim çalışmaları doğrultusunda bugün İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi.Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, mitingde söz aldı.Sözlerinin büyük bölümünde iktidarı hedef alan İmamoğlu, seçimleri ilk turda bitirmenin 'farz' olduğunu söyledi.Benzer açıklamayı ittifak ortağı HDP'li Ahmet Türk de yapmıştıHDP'li Ahmet Türk, geride kalan gün düzenlenen mitingde İmamoğlu ile benzer ifadeler kullanarak, "AK Parti’ye oy vermek günahtır, haramdır." diye konuşmuştu.