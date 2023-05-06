CHP'li Ekrem İmamoğlu: Seçimi ilk turda bitirmek farzdır
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenen mitingde seçimleri ilk turda bitirmenin 'farz' olduğunu söyledi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Yedili Masa seçim çalışmaları doğrultusunda bugün İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi.
Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, mitingde söz aldı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu: Seçimi ilk turda bitirmek farzdır
Sözlerinin büyük bölümünde iktidarı hedef alan İmamoğlu, seçimleri ilk turda bitirmenin 'farz' olduğunu söyledi.
Benzer açıklamayı ittifak ortağı HDP'li Ahmet Türk de yapmıştı
HDP'li Ahmet Türk, geride kalan gün düzenlenen mitingde İmamoğlu ile benzer ifadeler kullanarak, "AK Parti’ye oy vermek günahtır, haramdır." diye konuşmuştu.
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