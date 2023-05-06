AB üyeliğini Kohl hükümeti engellemiş!

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın üzerindeki gizlilik şerhi kalkan arşiv belgelerine göre Kohl hükümeti, Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda yıllarca aldattı. Türkiye'nin AB üyeliğini resmiyette desteklediğini açıklayan Alman hükümetinin, perde arkasında ise Türkiye'nin üyeliğini engellediği ortaya çıktı. 1982-1998 arasında Almanya Başbakanı olan Kohl'ün AB üyeliğini bizzat engellediği kaydedildi.ARŞİV BELGELERDEN ÇIKTIDışişleri Bakanlığı'nın üzerindeki gizliliği kaldırılan belgelere göre dönemin Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, dönemin Türk Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ile 13 Temmuz 1993 tarihinde Ankara'da yaptığı görüşmesinde, 'Alman hükümeti, Türkiye'nin AB'ye tam üye olmak istediğini biliyor. Birçok sorun olmasına rağmen Batı Avrupa'nın Türkiye'yi istemediği ve sizi figüran durumuna ittiği intibası yanlış' dedi.BİZ ÜYELİĞE KARŞIYIZAncak Kinkel'in 'Sizi destekliyoruz' sözünden üç gün sonra Başbakan Helmut Kohl'ün, dönemin Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland ile Oslo'daki görüşmesinde, 'Türkiye'den üyelik için büyük baskı geliyor. Ancak biz karşıyız. Türkiye üye olamaz. Türkiye başka bir boyuta ait' dediği ortaya çıktı. Kohl, aynı sözü dönemin Polonya Başbakanı Hanna Suchocka'ya da verdi.ANADOLU, AVRUPA'DA DEĞİLİki lider arasında 5 Kasım 1992'de Bonn'da gerçekleşen görüşmede Kohl, 'Türkiye'nin tam üyeliği, Almanya açısından düşünülemez' sözünü sarfetti. Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) Başbakan Kohl partililere dönük ise, 'Coğrafya dersinden bildiğim kadarıyla, Anadolu Avrupa'nın bir parçası değil' ifadesini kullandı. Kohl, sürekli Türkiye aleyhinde konuşmasına rağmen 'Türk düşmanı' olmadığını söylemişti.