İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Avcılar ve Eyüpsultan'da T.Y, S.K., S.Y. ve C.K. isimli bir şahısların yasadışı yollarla temin ettiği tabancaları İstanbul ve çevre illerde piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların Avcılar ve Eyüpsultan ilçelerinde ikamet ettikleri tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, Avcılar ile Eyüpsultan'daki söz konusu adreslerde ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda; evin ve aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş vaziyette 18 adet 9 mm çapında tabanca 3 adet 9 mm makinalı tabanca, 3 adet makinalı tabancalara ait dipçik, 3 adet makinalı tabancalara ait şarjör, 14 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 20 gr Metanfetamin ile 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.Şüpheli T.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheliler C.K., S.K. ve S.Y. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.