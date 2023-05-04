FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalarda, Gaziosmanpaşa'da güncel yapılanma çalışmaları yaptığı belirlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp tutuklanan mensuplarının el konulan telefon ve dijital materyalleri üzerinde yapılan çalışmalarda; 14 örgüt mensubu şüphelinin, örgüt içerisinde güncel olarak eylem ve faaliyet yürüttükleri ve bu faaliyetleri, gönderilen mesajın üç saniye sonra kendiliğinden silindiği “signal” isimli mesajlaşma programı üzerinden gerçekleştirip birbirleriyle irtibat kurdukları tespit edildi. İstanbul'un değişik ilçelerinde 12 farklı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.Polis, operasyonda aranan 14 örgüt mensubu şüpheliden 10'unu yakalayıp gözaltına aldı.