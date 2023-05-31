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Terörden temizlenen bölgelerde tarım gelişiyor

Irak sınırının sıfır noktasında yer alan Zap Kampı’nın karşısındaki Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde, terörden temizlenen bölgelerde imece usulü yerli ata tohumu olan çeltik ekimine başlanıldı.

Ekleme: 31.05.2023 - 12:02 Güncelleme: 31.05.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Terörden temizlenen bölgelerde tarım gelişiyor
Çukurca'nın Yeşilçeşme mahallesinde tarlalarında çeltik ekimine başlayan 58 yaşındaki Hüseyin Akdemir, bölgede çeltik ekimine başladıklarını ifade ederek, 'Ekeceğimiz tarla öncesinde toprak duyuncaya kadar su veriyoruz. İmece usulü ile birbirimize yardım ederek ata tohumu olan çeltik ekimine başlıyoruz. Çok meşakatli bir süreç olmasıyla beraber çok lezzetli bir pirinç ürünü elde ediyoruz. Kimyasal ilaçlama veya herhangi bir organik olmayan ürünü tarlalarda kullanmıyoruz. Suyun bölgede bol olmasıyla beraber inşallah güzel mahsül elde edeceğiz' dedi. Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ilçede çiftçiler tarafından ekilen ürünlerin alımı için devlet garantisi getirdiklerini belirterek, 'İlçemizde özellikle ata tohumuyla üretilen susam, pirinç, mısır, maş fasulyesi gibi ürünlerin oluşturulan Zap markası adı altında çiftçilerimizin ürünlerini alarak Türkiye'nin her noktasına ulaştırıyoruz. Kaymakam Kurt ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan projeler ile ilçemizde tarım alanında da büyük ilerlemeler sağlandı ve çiftçilerin yüzü güldü' ifadelerini kullandı.

AK Partili Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise, göreve başladıklarında beri vatandaşların boş olan arazilerin tarıma kazandırılması için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti. Dündar, özellikle ilçeye bağlı Dutluca ve Bey mahallesinde araçlar için yol ve tarım arazilerinin değerlendirilmesi için su kanalları yapıldığını söyledi.

Terörden temizlenen bölgelerde tarım gelişiyor

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