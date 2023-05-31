İzmir sokakları göle döndü

Dün Ankara bugün İzmir sel sularına teslim oldu.Sağanakla beraber kentteki caddelerde adeta göle döndü, vatandaşlarda zor anlar yaşadı.Bazı vatandaşlar dizine kadar su birikintisinde yürürken, bölgedeki iş yerlerini de su bastı.Kimi vatandaşlar ise su birikintisi önünde çaresizce bekleyerek yağmurun durmasını bekledi.Her yağış sonrası dükkanlarını temizleyen esnaflar da, alt yapıya isyan ederek CHP'li belediyelere tepki gösterdi.