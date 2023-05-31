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İmamoğlu destekçisi Soner Yalçın'dan 'koltuk sevdalısı' Kılıçdaroğlu'na: Hali artık trajedi değil komedi

Girdiği 12. seçimi de kaybeden Sekizli Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem CHP içinden hem de muhalif medyadan eleştiriler gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu yandaşlığıyla bilinen Oda TV yazarı Soner Yalçın, CHP'deki durumu görmezden gelen gazetecileri eleştirdi, 'koltuk sevdalısı' olarak nitelediği Kılıçdaroğlu'nun halinin trajediden komediye döndüğünü ifade etti. Birçok muhalefet yanlısı köşe yazarı siyaset karnesine bir mağlubiyet daha ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

İmamoğlu destekçisi Soner Yalçın'dan 'koltuk sevdalısı' Kılıçdaroğlu'na: Hali artık trajedi değil komedi
Ekleme: 31.05.2023 - 12:35 Güncelleme: 31.05.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu destekçisi Soner Yalçın'dan 'koltuk sevdalısı' Kılıçdaroğlu'na: Hali artık trajedi değil komedi
CHP'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta seçimlerin kaybedilmesi sonrası parti, muhalif medya ve seçmen adeta ikiye bölündü. Bazıları, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını kabul ederek genel başkanlığı bırakmasını istiyor. Diğer kesim ise, Kılıçdaroğlu'nun 12 seçim kaybetmesine rağmen hala başarılı olduğunu savunuyor.

CHP medyasına yüklendi

Odatv yazarı Soner Yalçın, CHP'deki durumu görmezden gelen gazetecileri eleştirdi. Eleştirinin değerini kaybettiğinin altını çizen Yalçın, eleştiri yapmayan medyayı, 'Gözü kapalı parti iktidarına tapınan müritlik' ifadeleriyle tanımladı.

'Trajik değil komedi'

Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durumun trajik olmaktan çıkıp komedi haline geldiğini de belirten Yalçın yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Parti-devlet eleştirisi yapanların bir şekilde benzerini parti-tek adam olarak sürdürmüyor mu? İktidara geldiklerinde parti-devlet anlayışını benimseyeceklerinden nasıl kuşku duyulmaz? Partinin bürokratikleşmesine tek cümle eleştiri yapmadan, yeni nasıl inşa edebilir? Bürokratikleşme Sovyetler Birliği'ni yıktı!

'CHP elden gitti-gidiyor!'

Döneklerin liboş tezleri ile CHP'nin uçurumun kenarına getirildiğini kimse kavrayamıyor mu? Demokratikleşme sadece laflarında var, pratiklerinde ne yapacakları belli değil mi?
Bakın: Mesele sadece seçim sonucu/ oylar değil, Atatürk'ün partisi CHP elden gitti-gidiyor! Çatlak yarattılar ve bunu giderek büyütüyorlar. Maksatlıdır.

Bu ideolojik yıkıma sessiz nasıl kalınır? Bu susuşlar ile sağa savruluşun meşrulaştırılması nasıl kabul edilebilir? Bu nasıl Atatürkçülük?

'Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu'

Sahiden bu derece mi siyasallıktan uzaklaştırıldınız? Neyse.

Sıradanlaştırılan CHP'de radikal değişim zamanı gelip çatmıştır.

Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu'nun hali artık trajedi değil, komedidir...'

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası büyük bir sessizliğe gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya süresince sık sık paylaşım yaptığı Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanı adayı' ibaresini kaldırdı.

Siyaset karnesine bir mağlubiyet daha ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden muhalefet yanlısı köşe yazarları şu ifadelerle çağrı yaptı:

Sözcü yazarı Uğur Dündar: “Kemal Bey'in değişim isteği de dahil olmak üzere toplumun verdiği tüm mesajları iyi okuyacağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.”

Sözcü yazarı Necati Doğru: “Koltuk kolik olamaz ‘Ben Kemal gidiyorum' diyecektir!”

Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen: “CHP, devrim yapan parti olmaktan, CHP olmaktan vazgeçti; Kılıçdaroğlu ve ekibi partiyi ortanın sağına çekti. Atatürk'ün, partisi ve Türkiye için belirlediği ilkelerden uzaklaştı; tam bağımsızlık ve kamuculuğun yerini, NATO'culuk ve neoliberal politikalar aldı. Bunların bir bedeli olacak elbette. Vakit, Kılıçdaroğlu için geriye çekilme vaktidir.”

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç: “Beceriksiz kadrolar bir an önce uzaklaştırılmazsa hezimetlerin sonu gelmeyecek, bir şok da yerel seçimlerde yaşanacaktır...”

Karar yazarı Akif Beki: “Sebebi düzeltmeden sonucu düzeltemeyeceğimize göre, Allah yâr ve yardımcımız olsun. “
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