İmamoğlu destekçisi Soner Yalçın'dan 'koltuk sevdalısı' Kılıçdaroğlu'na: Hali artık trajedi değil komedi

CHP'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta seçimlerin kaybedilmesi sonrası parti, muhalif medya ve seçmen adeta ikiye bölündü. Bazıları, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını kabul ederek genel başkanlığı bırakmasını istiyor. Diğer kesim ise, Kılıçdaroğlu'nun 12 seçim kaybetmesine rağmen hala başarılı olduğunu savunuyor.Odatv yazarı Soner Yalçın, CHP'deki durumu görmezden gelen gazetecileri eleştirdi. Eleştirinin değerini kaybettiğinin altını çizen Yalçın, eleştiri yapmayan medyayı, 'Gözü kapalı parti iktidarına tapınan müritlik' ifadeleriyle tanımladı.Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durumun trajik olmaktan çıkıp komedi haline geldiğini de belirten Yalçın yazısında şu ifadeleri kullandı:'Parti-devlet eleştirisi yapanların bir şekilde benzerini parti-tek adam olarak sürdürmüyor mu? İktidara geldiklerinde parti-devlet anlayışını benimseyeceklerinden nasıl kuşku duyulmaz? Partinin bürokratikleşmesine tek cümle eleştiri yapmadan, yeni nasıl inşa edebilir? Bürokratikleşme Sovyetler Birliği'ni yıktı!Döneklerin liboş tezleri ile CHP'nin uçurumun kenarına getirildiğini kimse kavrayamıyor mu? Demokratikleşme sadece laflarında var, pratiklerinde ne yapacakları belli değil mi?Bakın: Mesele sadece seçim sonucu/ oylar değil, Atatürk'ün partisi CHP elden gitti-gidiyor! Çatlak yarattılar ve bunu giderek büyütüyorlar. Maksatlıdır.Bu ideolojik yıkıma sessiz nasıl kalınır? Bu susuşlar ile sağa savruluşun meşrulaştırılması nasıl kabul edilebilir? Bu nasıl Atatürkçülük?Sahiden bu derece mi siyasallıktan uzaklaştırıldınız? Neyse.Sıradanlaştırılan CHP'de radikal değişim zamanı gelip çatmıştır.Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu'nun hali artık trajedi değil, komedidir...'28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası büyük bir sessizliğe gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya süresince sık sık paylaşım yaptığı Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanı adayı' ibaresini kaldırdı.Siyaset karnesine bir mağlubiyet daha ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden muhalefet yanlısı köşe yazarları şu ifadelerle çağrı yaptı:Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç: “Beceriksiz kadrolar bir an önce uzaklaştırılmazsa hezimetlerin sonu gelmeyecek, bir şok da yerel seçimlerde yaşanacaktır...”