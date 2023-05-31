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Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük'te bu kez AK Parti'yi ve Başkan Erdoğan'ı destekleyen esnaflar hedef gösterildi. AK Partili işletmelerin tek tek fişlenmesinin istendiği Ekşi Sözlük'te buralardan alışveriş yapılmamasına ilişkin kampanya başlatıldı. Ekşi Sözlük'te yapılan kara propaganda ile açıkça halkın kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi büyük tepki çekti.

Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Ekleme: 31.05.2023 - 10:25 Güncelleme: 31.05.2023 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Türkiye, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanını seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatör, FETÖ'nün yeni propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük'te skandal bir kampanya başlattı.

AK PARTİLİ ESNAFI HEDEF GÖSTERDİLER

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut tarafından kullanılan yazar ekibi 'AK Partili esnaftan alışveriş yapmayacağım' başlığı ile başlatılan kampanya ile AK Parti'ye destek veren işletmeleri hedef gösterdi.

ESNAFIN FİŞLENMESİNİ İSTEDİLER

AK Partili esnafın fişlenmesinin istendiği Ekşi Sözlük'te buralardan alışveriş yapılmamasına dair provokasyon çalışması yürütüldü. Bazı işletmelerin isimleri de açık açık paylaşıldı.

İşte skandal kampanyaya ait yapılan paylaşımlardan bazıları:


Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar

Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar

Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar

Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar

Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar

EKŞİ SÖZLÜK'TE AK PARTİLİ HESAPLARI SUSTURMA OPERASYONU

2023 seçimleri öncesi operasyonlara başlayan Ekşi Sözlük, AK Parti'ye destek veren hesapları bilinçli şekilde tek tek kapatmıştı. Ekşi Sözlük moderasyonun CHP ve muhalefet ile ilgili başlıkları gündeme ve öne çıkanlara taşırken, AK Parti'ye destek veren kullanıcıların 'entry'lerini (yorumlarını) ve başlıklarını geri plana itmesi yoğun tartışmalara konu olmuştu.
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Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
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