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Çuvaldaki cesedin sırrı çözüldü! İstanbul'da vahşet...

İstanbul'da ailesinin kayıp olarak aradığı Metin Üreyil'in cesedi Üsküdar'da bir işyerinde çuvalın içinde bulundu. Polis, cinayeti işleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ailesi geçen cumartesi günü Metin Üreyil'e ulaşamayınca polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları ve arkadaşları da sosyal medyadan kayıp olduğuna yönelik paylaşımlar yaparak görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

Ekleme: 31.05.2023 - 12:14 Güncelleme: 31.05.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Çuvaldaki cesedin sırrı çözüldü! İstanbul'da vahşet...Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Metin Üreyil'in Ataşehir'de bir otomobile bindirilerek önce ormanlık alana götürülerek darp edildiğini daha sonra da Üsküdar'da bir işyerine götürüldüğü yönünde bilgilere ulaştı. Kamera görüntülerinden Metin Üreyil'in götürüldüğü işyeri belirlendi.

Metin Üreyil'in işyerine sokulduktan sonra dışarı hiç çıkmadığı belirlendi. Polis ekipleri işyerine dün baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada, tuvalette bir çuvalın içinde ceset bulundu.

Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri işyeri ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen cesedin Metin Üreyil'e ait olduğunu belirlendi.


Çuvaldaki cesedin sırrı çözüldü! İstanbul'da vahşet...

İşkence izlerine rastlanan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, cinayeti işleyen kişileri bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çuvaldaki cesedin sırrı çözüldü! İstanbul'da vahşet...

ÖNCE ORMANDA DARP ETMİŞLER
Polisin yaptığı araştırmalardaki iddialara göre; Metin Üreyil tefeciden para almış ama geri ödeyememişti.

Bu nedenle ölüm tehditleri alıyordu.

Parasını alamayan kişiler Metin Üreyil'i Ataşehir'den bir araca bindirerek ormanlık bir alana götürmüş burada darp etmişler daha sonra da Üsküdar'daki işyerine götürmüşlerdi.

Burada da başına ateş ederek öldürdükten sonra cesedi atmak için çuvalın içine koymuşlardı.

Çuvaldaki cesedin sırrı çözüldü! İstanbul'da vahşet...


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