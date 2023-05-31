CHP'de seçim hezimeti sonrası kazan kaynıyor! Bilindik iç çekişmelere geri döndüler...

28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.18 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin yankıları sürerken, gözler 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük bir başarısızlığa imza atan Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusuydu. Kılıçdaroğlu ise seçim gecesi koltuğu bırakmayacağının sinyalini 'Mücadeleye devam' açıklamasıyla verdi.Cumhurbaşkanı seçimlerindeki Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı CHP'li kurmaylar arasında da tartışma konusu olurken, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan koltuğuna oturmaması gerektiği noktasında CHP'nin içten içte kaynağı da söyleniyor. CHP'li bazı belediye başkanları da Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nı bırakması gerektiği görüşünü dillendirmeye başladı.Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin belediye başkanı Mert Uygun da sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiği mesajını paylaştı. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, 'Sayın Genel Başkanım yaptığınız mücadele için teşekkür ederim… Fakat bir daha CHP Genel Başkanlığına aday olup da kazanırsanız maalesef ben canım kadar sevdiğim CHP ailesinden ayrılmak zorunda kalırım. Not: Benim şahsi fikrimdir. Bayramiç CHP ailesini bağlamaz' ifadelerini kullandı. Uygun bu paylaşımını kısa bir süre sonra ise sildi.