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Beyaz Gazete
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CHP'de seçim hezimeti sonrası kazan kaynıyor! Bilindik iç çekişmelere geri döndüler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçimindeki başarısızlığı sonrasında “mücadeleye devam” mesajı vermesi CHP’li kurmaylardan bazılarını rahatsız etti. CHP’li bazı belediyelerde de içten içe Kılıçdaroğlu’na karşı itirazlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun da Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakması gerektiği mesajını sosyal medyadan paylaştı. Başkan Uygun kısa süre sonra ise paylaşımını sildi.

CHP'de seçim hezimeti sonrası kazan kaynıyor! Bilindik iç çekişmelere geri döndüler...
Ekleme: 31.05.2023 - 12:37 Güncelleme: 31.05.2023 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
CHP'de seçim hezimeti sonrası kazan kaynıyor! Bilindik iç çekişmelere geri döndüler...
28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.18 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin yankıları sürerken, gözler 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.


CHP'de seçim hezimeti sonrası kazan kaynıyor! Bilindik iç çekişmelere geri döndüler...

'MÜCADELEYE DEVAM'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük bir başarısızlığa imza atan Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusuydu. Kılıçdaroğlu ise seçim gecesi koltuğu bırakmayacağının sinyalini 'Mücadeleye devam' açıklamasıyla verdi.

CHP KAYNIYOR!

Cumhurbaşkanı seçimlerindeki Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı CHP'li kurmaylar arasında da tartışma konusu olurken, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan koltuğuna oturmaması gerektiği noktasında CHP'nin içten içte kaynağı da söyleniyor. CHP'li bazı belediye başkanları da Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nı bırakması gerektiği görüşünü dillendirmeye başladı.

CHP'de seçim hezimeti sonrası kazan kaynıyor! Bilindik iç çekişmelere geri döndüler...

ADAY OLMA MESAJI: CHP AİLESİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALIRIM

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin belediye başkanı Mert Uygun da sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiği mesajını paylaştı. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, 'Sayın Genel Başkanım yaptığınız mücadele için teşekkür ederim… Fakat bir daha CHP Genel Başkanlığına aday olup da kazanırsanız maalesef ben canım kadar sevdiğim CHP ailesinden ayrılmak zorunda kalırım. Not: Benim şahsi fikrimdir. Bayramiç CHP ailesini bağlamaz' ifadelerini kullandı. Uygun bu paylaşımını kısa bir süre sonra ise sildi.
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